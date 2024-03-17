Mersin'de kuyumcuyu soyan 3 kadından 2'si yakalandı Mersin'de kuyumcuyu oyalayıp vitrindeki altınları çalarak kaçan 3 kadından 2'si yakalanırken üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde Mahmut Gökalp'in işlettiği kuyumcuya giren 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken diğer iki kadından biri tezgahın üzerine iki hamlede çıkarak kolye ucu dolu tablayı çaldı, diğeri de eteğinin altına gizledi.

Şüpheliler daha sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı.

Hırsızlık olayını kadınlar ayrıldıktan sonra fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra durumu polise bildirdi.

3 kadından 2'si yakalandı

Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelilerden A.E. ve P.Ş.'yi yakaladı.

Üçüncü şüpheli kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kuyumcudaki hırsızlık anına ait görüntülerde iki kadından birinin vitrinin içindeki tablayı aldığı, diğerinin elbisesinin altına gizlediği anlar yer almıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)