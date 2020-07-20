Mersin'de, limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi

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Jandarma ekiplerince ele geçirilen 40 kök kenevir bitkileri imha edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince, bir kişinin evinin yakınındaki limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

40 KÖK KENEVİR BİTKİSİ BULUNDU

Jandarma, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararıyla ismi açıklanmayan şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen 40 kök kenevir bitkileri, ekipler tarafından imha edildi.

Gözaltına alınan bahçe sahibi, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.