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    Mersin'de, limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince ele geçirilen 40 kök kenevir bitkileri imha edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 16:35
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    Mersin'de, limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi

    Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince, bir kişinin evinin yakınındaki limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

    40 KÖK KENEVİR BİTKİSİ BULUNDU

    Jandarma, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararıyla ismi açıklanmayan şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen 40 kök kenevir bitkileri, ekipler tarafından imha edildi.

    Gözaltına alınan bahçe sahibi, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Mersin'de, limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi #1

    Mersin'de, limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi #2

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