Mersin'de loca bileti satarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 5 tutuklama

Mersin’de bir spor kulübü adına loca bileti satışı yaparak dolandırıcılık gerçekleştirilmesine yönelik operasyon düzenledi.

LOCA BİLETİ SATARAK DOLANDIRDILAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendilerini bir spor kulübünün yöneticisi olarak tanıttığı ve kulübe ait olduğu iddiasıyla loca biletlerini satarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, 6 farklı adrese ve 2 konaklama tesisine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında bir adreste yapılan aramada, çekmecede yüklü miktarda para bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda toplam 565 bin TL, 24 cep telefonu, 16 sim kart, 3 harici disk, bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3’ü savcılıktan, 8’i ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.