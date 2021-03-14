Mersinde lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Mersinde lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Müşterisinin içinde 37 bin lira bulunan poşeti unuttuğunu fark eden lokanta sahibi, jandarmayı arayarak parayı sahibine teslim etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Samet Pan’a ait lokantaya dün gelip yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu.

Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi.

PARA DOLU POŞETİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Yıldız’a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur’dan Tarsus’a geldiği öğrenilen Yıldız’a parasını teslim etti.

Pan’a teşekkür eden Yıldız, dünyada iyi insanların çoğalmasını istedi. Muhtar Kurt da bu davranışından dolayı Pan’ı tebrik etti.





