Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
454.013
1.08%
EXEN Coin
14.17
-1.86%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Mersinde lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

    Müşterisinin içinde 37 bin lira bulunan poşeti unuttuğunu fark eden lokanta sahibi, jandarmayı arayarak parayı sahibine teslim etti.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersinde lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

    Mersin’in Tarsus ilçesinde Samet Pan’a ait lokantaya dün gelip yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu.

    Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi.

    PARA DOLU POŞETİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI

    Yıldız’a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur’dan Tarsus’a geldiği öğrenilen Yıldız’a parasını teslim etti.

    Pan’a teşekkür eden Yıldız, dünyada iyi insanların çoğalmasını istedi. Muhtar Kurt da bu davranışından dolayı Pan’ı tebrik etti.

    Mersinde lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti #1

    Mersinde lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir