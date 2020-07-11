Mersin’de mağazada unutulan çantayı çaldı

İçi 130 bin TL değerinde altın dolu çantayı gören kadın müşteri, kaşla göz arasında poşetine koyup mağazadan çıktı. Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken, polis tarafından yakalandı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Mustafa Mahallesi’nde giyim satışı yapan mağazaya gelen Ç.S.E. (29) adlı kadın, alışveriş yaptı.

Kasaya gelen Ç.S.E. ödeme yaptığı sırada çantasında bulunan ve içinde altın olan küçük çantasını tezgaha bıraktı. Hesabı ödedikten sonra Ç.S.E. küçük çantayı tezgahta unutup gitti.

30 dakika sonra aynı mağazada alışveriş yapan 2 kadın, kasaya gelerek kasiyere para verdi.

POŞETİNE ATIP KAÇTI

Tezgahın üzerinde duran çantayı gören S.K. adlı şüpheli, yanındaki kadının uyarısına aldırmadan çantayı açıp baktı. S.K., içinde altın olduğunu gördüğü çantayı, kendi poşetine koyup iş yerinden çıkararak, kayıplara karıştı.

Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı İZLE

130 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN VARDI

Altın dolu çantasını mağazada unuttuğunu fark eden Ç.S.E., tekrar döndüğü mağazada çantasını bulamadı. Olay yerine çağrılan polise durumu anlatan Ç.S.E., kasa bölümünde çantasını unuttuğunu, içinde 130 bin TL değerinde altınının olduğunu, tekrar döndüğünde yerinde olmadığını, çalışanlara sorduklarında görmediklerini beyan etti.

EVİNİ TAŞIRKEN YAKALANDI

Polis mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini, incelemeye başladı. Çantayı alanı tespit eden polis, olaydan 2 saat sonra şüphelinin evine gitti. Çanta hırsızı S.K. (46) adlı kadın, evini taşırken ekipler tarafından gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece, denetimli olarak serbest bırakıldı.