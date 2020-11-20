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- Mersin'de maket trafik polisine saldırı
Mersin'de maket trafik polisine saldırı
Mersin'in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş ederken, kırmızı kalemle de sakal ve bıyık çizdi.
- DHA
- 20.11.2020 - 17:13
Mersin- Antalya karayolu Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle de sakal ve bıyık çizdi.
4 BOŞ KOVAN BULUNDU
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.