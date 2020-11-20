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Mersin'de maket trafik polisine saldırı

Mersin'de maket trafik polisine saldırı

Mersin'in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş ederken, kırmızı kalemle de sakal ve bıyık çizdi.