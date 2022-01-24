Akdeniz ilçesinde markete müşteri gibi giren 2 şahıstan biri, tezgaha konan sigaraları alıp kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde, 21 Ocak'ta saat 23.30 sıralarında alışveriş bahanesiyle markete gelen iki şüpheli, raftan iki sigara istedi.

Sigaraları tezgaha koyan market sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheliler, sigaraları alıp kaçtı.

HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

Bir anlık şok yaşayan market sahibi, tezgahın üzerinden atlayarak peşlerinden koştu. Market sahibi hırsızlıkla ilgili polise sikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ayrıca hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri içeri girip alışveriş yaparken, diğerinin ise dışarıda beklediği görüldü. Kamera kayıtlarında, içeri giren şüphelinin, market sahibinin sigaraları tezgaha bırakmasının ardından alıp kaçtığı ve market sahibinin arkasından koştuğu anlar yer aldı.

Mersin’de, marketteki hırsızlık anları kamerada VİDEO

