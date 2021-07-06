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- Mersin’de mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi
Mersin’de mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi
Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet sürücüsü, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 11 kişi yaralandı.
- DHA
- 06.07.2021 - 15:44
- Güncelleme : 06.07.2021 - 15:49
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan N.K., yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyon yoldan çıktı.
Kamyon, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Aracın kasasında bulunan 10 kişi ile şoför N.K. yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yaralı kurtulan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mersin’de mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi VİDEO