Mersin'de mezarlığa yapılan duvar, kabirleri dışarıda bıraktı

Karayolları sınırı kapsamında Paşa Türbesi Mezarlığı'na belediye tarafından yapılan istinat duvarı sonrasında birçok mezarlık dışarıda kaldıç

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş, Kızkalesi ve Akpınar mahalleleri halkının defin için kullandığı Paşa Türbesi Mezarlığı'na istinat duvarı çekildi.

Mezarlığa yapılan istinat duvarı, tartışma konusu oldu.

Duvarın çekilmesiyle bazı kabirler mezarlık dışında kaldı.

KARAYOLLARI SINIRLARINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, Mersin Antalya D-400 karayolu ile mezarlık duvarı arasında kalan 35-40 senelik mezarların karayolları sınırına girdiğini belirterek, "Burası 3 mahallenin ortak kullandığı bir mezarlık. Bununla alakalı biz 3 muhtar, Büyükşehir Belediyesine buranın istinat duvarının bakımıyla alakalı dilekçe vermiştik. Bu çalışmalar doğrultusunda bu istinat duvarı yapıldı. Burada 4 tane mezarımız karayolları sınırında kaldığı için bununla alakalı yanlış paylaşımlar yapıldı. İşin gerçeği şu, bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı." dedi.

"MEZARLARIN MEZARLIK İÇİNE ALINACAĞINI SÖYLEDİLER"

Konuyla alakalı mezarlıklar daire başkanıyla da görüştüklerini ifade eden Kale, "Kendileri bu mezarlar ile alakalı ailelerle görüşeceklerini, ailelerin istediği doğrultusunda da mezarların mezarlık içine alınacağını söylediler." şeklinde konuştu.

BÖLGE, SİT ALANI

Mezarlık içerisinde 1220 yılında vefat eden Aktaş oğlu Sinan adlı bir Selçuklu komutanı için 1312 yılında yaptırılan kentteki ilk Türk eserlerinden Paşa Türbesi de bulunuyor. Bölgenin sit alanı olduğu ifade edilirken, yürütülen çalışmaların ise izne tabi gerçekleştirildiği belirtildi.



