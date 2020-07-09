Dolar
6.8651
0.0626%
Euro
7.7833
0.1041%
Altın
1811.13
0.1055%
Borsa
119247.85
0.4509%
G. Altın
400.279
0.3426%
Bitcoin
64441.77
0.0642%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Mersin'de minibüs şoförüne darp

    Aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlıkta bir şoför, yolcuların gözü önünde darbedildi.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 09:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de minibüs şoförüne darp

    Mersin-Silifke hattında çalışan Metin Şahin’in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirip almak için durdu.

    Bu sırada Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri, aynı hatta yolcu taşıyan Silifke Koop şoförü Metin Şahin’in kullandığı minibüsün önüne araçlarını sürdü.

    YOLCULARIN ÖNÜNDE DARBETTİLER

    Yolcuların gözü önünde Şahin’e saldıran diğer Kooperatif şoförleri, bir süre araç içerisinde şoförü darbettikten sonra minibüsten indirerek yerde tekmelediler

    Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

    Mersin'de minibüs şoförüne darp ViDEO

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olay yerine çağrılan polis ekipleri, tarafları karakola götürdü. Darbedilen Metin Şahin, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. 15 gün iş görmez raporu alan Metin Şahin’in omzundan, kafasından ve kolundan darbe aldığı bildirildi.

    Daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay ise minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin'de minibüs şoförüne darp #1

    "HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLAR"

    17 yıldır Silifke-Koop’ta şoförlük yaptığını belirten Silifke Koop şoförü Metin Şahin “Uzun yıllardır şoförlük yapıyorum. Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-koop ve Kızkalesi koop şoförleri Erdemli’ye girdiğimizde önümüzü kesiyor, bizi darbediyorlar. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darbediyorlar.” dedi.

    Mersin'de minibüs şoförüne darp #2

    Mersin'de minibüs şoförüne darp #3

    Görüş Bildir