Mersin'de minibüs şoförüne darp

Aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlıkta bir şoför, yolcuların gözü önünde darbedildi.

Mersin-Silifke hattında çalışan Metin Şahin’in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirip almak için durdu.

Bu sırada Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri, aynı hatta yolcu taşıyan Silifke Koop şoförü Metin Şahin’in kullandığı minibüsün önüne araçlarını sürdü.

YOLCULARIN ÖNÜNDE DARBETTİLER

Yolcuların gözü önünde Şahin’e saldıran diğer Kooperatif şoförleri, bir süre araç içerisinde şoförü darbettikten sonra minibüsten indirerek yerde tekmelediler

Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, tarafları karakola götürdü. Darbedilen Metin Şahin, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. 15 gün iş görmez raporu alan Metin Şahin’in omzundan, kafasından ve kolundan darbe aldığı bildirildi.

Daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay ise minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLAR"

17 yıldır Silifke-Koop’ta şoförlük yaptığını belirten Silifke Koop şoförü Metin Şahin “Uzun yıllardır şoförlük yapıyorum. Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-koop ve Kızkalesi koop şoförleri Erdemli’ye girdiğimizde önümüzü kesiyor, bizi darbediyorlar. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darbediyorlar.” dedi.