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    Mersin'de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti

    Mersin Tarsus'ta yolcu olarak bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadının düşme anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.
    • 11.07.2022 - 00:10
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    Mersin'de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti

    Mersin'in Tarsus ilçesi Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Mersin’de kadın yolcu minibüsten düştü VİDEO

    Mersin de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti #1

    Mersin de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti #2

    Mersin de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti #3


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