Farklı adreslerden 8 motosiklet çaldığı iddia edilen 2'si 18'den küçük 4 şüpheli, çalıntı motosikletle benzin alınca kıskıvrak yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili operasyon düzenledi.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çalıntı bir motosiklet ile petrolden benzin alındığını belirledi.

2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

Bunun üzerine görüntülerden şahısların B.E. ve I.E. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerle hareket eden yaşları 18 yaşından küçük B.E. ile H.E.H.’nin de olduğunu tespit etti.

Mersin'de motosiklet çalan hırsızlar, benzin alırken yakalandı VİDEO

8 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTILAR

Şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yapılan detaylı incelemesinde 8 hırsızlık olayına karıştıkları, bir günde 4 motosiklet çaldıkları ve çaldıkları motosikletleri çalılıklara sakladıkları, daha sonra akşam karanlığında buradan alarak götürdükleri belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan, şahısların motosikletleri çalma anları ile çaldıkları bir motosiklete benzin alma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntüde, çaldıkları bir motosikletle benzinliğe gelen 2 kişi, rahat bir şekilde benzin alarak ayrılıyor. Başka bir görüntüde tek motorla giden şüpheliler, 2 motorla geri dönüyorlar. Bir başka görüntüde yürüyerek çalacakları motosikletin bulunduğu yere giden şahıslar, buradaki motosikleti alarak bölgeden uzaklaşıyorlar.



