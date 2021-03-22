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    Mersin'de motosiklet hırsızları kamerada

    Girdikleri siteden bir dakika içinde motosiklet çalan iki hırsız, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 13:22
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    Mersin'de motosiklet hırsızları kamerada

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki Eczacılar Sitesi'ne giren 2 kişi, bir dakika içinde kapı önünde duran motosikleti çalıp kaçtı.

    Yaklaşık 10 bin TL değerinde olan motosikletini sabah kalktığında bıraktığı yerde bulamayan Burak T., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

    Motosikletinin çalındığını gören Burak T., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
    Daha önce de farklı tarihlerde aynı sitede hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Mersin de motosiklet hırsızları kamerada #1

    Mersin de motosiklet hırsızları kamerada #2

    Mersin de motosiklet hırsızları kamerada #3

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