Mersin'de motosiklet hırsızları kamerada

Girdikleri siteden bir dakika içinde motosiklet çalan iki hırsız, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki Eczacılar Sitesi'ne giren 2 kişi, bir dakika içinde kapı önünde duran motosikleti çalıp kaçtı.

Yaklaşık 10 bin TL değerinde olan motosikletini sabah kalktığında bıraktığı yerde bulamayan Burak T., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Motosikletinin çalındığını gören Burak T., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Daha önce de farklı tarihlerde aynı sitede hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



