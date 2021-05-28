Euro
10.3619
-0.26%
Dolar
8.5021
0.05%
Altın
519.04
0.15%
Borsa
1.415
-0.84%
Bitcoin
325.603
-1.77%
EXEN Coin
34.15
-1.95%
18ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 18 C

    Mersin'de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü

    Mersin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına düştü.
    • AA
    • 28.05.2021 - 02:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü

    Mersin’de Volkan Güvenbaş’ın kullandığı otomobil, motosiklete çarpmamak için sert bir manevra yaptı.

    Bunun üzerine kontrolden çıkan araç, refüjdeki ağaçlara çarparak bariyerleri aştı.

    ON METRE YÜKSEKLİKTEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

    10 metre yükseklikten dere yatağına düşen araç devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri tarafından ders dönen araçtan çıkartılan Güvenbaş, hastaneye kaldırıldı.

    Mersin de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü #1

    Mersin de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü #2

    Mersin de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir