Mersin'de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü

Mersin'de motosiklete çarpmamak için dere yatağına düştü

Mersin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına düştü.

Mersin’de Volkan Güvenbaş’ın kullandığı otomobil, motosiklete çarpmamak için sert bir manevra yaptı.

Bunun üzerine kontrolden çıkan araç, refüjdeki ağaçlara çarparak bariyerleri aştı.

ON METRE YÜKSEKLİKTEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

10 metre yükseklikten dere yatağına düşen araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından ders dönen araçtan çıkartılan Güvenbaş, hastaneye kaldırıldı.