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Mersin’de motosikletler çarpıştı: 2 genç sürücü öldü

Mersin’de motosikletler çarpıştı: 2 genç sürücü öldü

İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler 20 ve 18 yaşlarındaki iki sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.