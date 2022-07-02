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    Mersin’de motosikletler çarpıştı: 2 genç sürücü öldü

    İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler 20 ve 18 yaşlarındaki iki sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
    • 02.07.2022 - 13:47
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    Mersin’de motosikletler çarpıştı: 2 genç sürücü öldü

    Mersin’in Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda Hasan Erkan (20) kontrolündeki 33 BKD 90 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Efe İbrahim Demir (18) idaresindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet, çarpıştı.

    Yaralanan sürücüler, çağırılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İki sürücü de can verdi

    DHA’nın haberine göre Erkan ve Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin’de motosikletler çarpıştı: 2 genç sürücü öldü #1

    Mersin’de motosikletler çarpıştı: 2 genç sürücü öldü #2


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