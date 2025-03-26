DHA
10 Mart'ta Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Celile Öner Anaokulu'nda, öğrenci velisi C.B. ile okul müdür yardımcısı Merve Miraç K. arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu C.B., Merve Miraç K.'ye tokat attı.
DARP ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri okula sevk edildi. Gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan C.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay anı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
ÖĞRETMENLERDEN PROTESTO
Okul önünde toplanan bazı eğitim sendikası üyeleri ise duruma tepki gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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