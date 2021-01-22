Mersin'de muz serasında ölü bulunan adamın katili eşi çıktı

Müge Anlı’nın programında cinayeti itiraf eden kadın, çocukları için kocasının ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.

31 Ağustos 2020 tarihinde Mersin’in Anamur ilçesinde 44 yaşındaki Ali Toprak, eşiyle birlikte çalıştığı muz serasında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak da cinayet anında kocasının yanında olmadığını söylemişti.

CANLI YAYINDA CİNAYET İTİRAFI

Olayla ilgili soruşturma sürerken ailesi, cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Programa katılan Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Canlı yayında kocasını öldürdüğü itiraf etti İZLE

'ÇOCUKLARIM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Alime Toprak, çocuklarını ve kendini korumak için eşinin ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi. Canlı yayındaki itiraf, hem Müge Anlı hem de izleyicileri şoke etti.

Katil zanlısı Alime Toprak, yayının ardından polis ekiplerine teslim oldu.