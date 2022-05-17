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    Mersin’de nakliyeci evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

    25 yaşındaki nakliyeci, bir süre birlikte olduğu kadını tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Zanlının talihsiz kadını, evlenme teklifini kabul etmeyince öldürdüğü öne sürüldü.
    • 17.05.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:19
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    Mersin’de nakliyeci evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

    Mersin’in Tarsus ilçesindeki Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Tarsus Hali'nde nakliye işi yapan Halil Korkmaz (25), bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in (35) çalıştığı iş yerine geldi.

    Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen’in kafasına ateş etti.

    Yere düşen Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Aynı silahla canına kıydı

    Kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Sökmen ve Korkmaz'ın cenazeleri, otopsi için hastaneye götürüldü.

    Mersin’de nakliyeci evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü #1

    Fotoğraflarla tehdit iddiası

    Korkmaz'ın, bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucu ayrıldıkları öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve “Ya benimsin ya da toprağın” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

    Mersin’de nakliyeci evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü #2

    Mersin’de nakliyeci evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü #3


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