Mersin'de nar alıp, parasını ödemeyen 2 kişiye hapis cezası

Mahkemenin kararı üreticileri sevindirirken, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde ticaretle uğraşan Yusuf Asfuroğlu’nun nar bahçesine giden Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık, geçen yıl ekim ayında ticaret yapmak amacıyla bahçeyi gezmek istediklerini söyledi.

Koldaş ve Dayıcık, Asfuroğlu’ndan 55 ton nar almak için anlaştı.

İkili, Asfuroğlu’na bin lira kaparo verip, kalan parayı da 8-11 Ekim’de iki taksit halinde ödeyeceklerini söyledi. Taraflar el sıkışarak ayrılırken, görüşmeden 2-3 gün sonra narları alan Koldaş ve Dayıcık, ödeme için arayan Asfuroğlu’nu oyalamaya başladı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Satın aldıkları narın bekledikleri gibi çıkmadığını söyleyen Koldaş ve Dayıcık’tan parasını alamayan Asfuroğlu, durumu polise bildirdi. Yürütülen soruşturma sonrası Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık hakkında, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

HAPİS CEZASI

Karar duruşması görülen davada, Dayıcık ve Koldaş ürünlerin sorunlu çıktığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Koldaş ve Dayıcık’a 3 yıl 4’er ay hapis cezası verdi.

“DOSYA ADİ SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINMALI”

Mağdurların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ahmet Ekin, "Şahıslar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Dava sürerken başka kişiler de mağdur olduklarını belirterek bize başvuruda bulundu. Onlar adına da şikayette bulunduk. Nar dolandırıcılığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Sanıklara alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl 4'er ay hapis cezası ve 20 bin TL para cezası verildi. Adalet tecelli etti, sanıkları cezalandırıldı. Diğer mağdurlar yönünden yaptığımız şikayet başvurusu da soruşturma aşamasında. Biz olayı gerçekleştirenlerin aynı şahıslar olması nedeniyle adi suç örgütü kapsamında olduğunu düşünüyoruz." dedi.