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    Mersin'de oğlağını kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp öldü

    Beslediği oğlağının kuyuya düşen 48 yaşındaki Mustafa Çimen, düştüğü kuyuda hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 14:19
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    Mersin'de oğlağını kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp öldü

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Belen Mahallesi’nde sabah saatlerinde beslediği oğlağın bahçedeki su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Çimen, inip kurtarmak istedi.

    48 yaşındaki Çimen’den haber alamayan yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek Çimen’i çıkardı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çimen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlak da ölü bulundu.

    GAZDAN ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNE DURULDU

    Çimen’in girdiği kuyuda metan gazı tespit edildiği, gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi. Çimen'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de oğlağını kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp öldü #1

    Mersin de oğlağını kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp öldü #2

    Mersin de oğlağını kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp öldü #3

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