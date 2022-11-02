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- Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Mersin'de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
- 02.11.2022 - 18:53
Mersin'de merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi 21. Cadde üzerinde Seren Kesici'nin kullandığı servis minibüsü ile sürücüsünün adı öğrenilemeyin 33 DKV 71 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada devrilen minibüsteki 6 öğrenci ile kadın otomobil sürücüsü yaralandı.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.