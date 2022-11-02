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    Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Mersin'de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
    • 02.11.2022 - 18:53
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    Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Mersin'de merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi 21. Cadde üzerinde Seren Kesici'nin kullandığı servis minibüsü ile sürücüsünün adı öğrenilemeyin 33 DKV 71 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada devrilen minibüsteki 6 öğrenci ile kadın otomobil sürücüsü yaralandı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Mersin de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı #1

    Mersin de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı #2

    Mersin de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı #3


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