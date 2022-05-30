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    Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

    Silifke'de seyir halinde olan okul servisi, tırla çarpışması sonucu yan yattı. Kazada 11 kişi yaralandı.
    • 30.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:19
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    Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

    Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde, Durali Kaya yönetimindeki okul servisi ile Doğan Abukan'ın kullandığı tır çarpıştı.

    Kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    2'si ağır 11 yaralı

    Sağlık ekipleri, kontroller soncu 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre 1 öğrenci ile servis şoförünün durumu kritik.

    Öte yandan kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri, D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.

    Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var ViDEO

    Mersin de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var #1

    Mersin de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var #2

    Mersin de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var #3

    Mersin de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var #4


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