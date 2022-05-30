Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Silifke'de seyir halinde olan okul servisi, tırla çarpışması sonucu yan yattı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde, Durali Kaya yönetimindeki okul servisi ile Doğan Abukan'ın kullandığı tır çarpıştı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2'si ağır 11 yaralı

Sağlık ekipleri, kontroller soncu 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre 1 öğrenci ile servis şoförünün durumu kritik.

Öte yandan kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri, D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.

Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var ViDEO