Mersin'de, öğrencilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti

Parkta, lise öğrencileri arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki H.F. koltuk altından ve kalçasından, 19 yaşındaki M.E. ise sol kolundan bıçaklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültür Parkı’nda, Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında spor aletleri nedeniyle tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Parktan çıkan öğrenciler, kavgaya okulun yakınlarına geldiklerinde de devam etti.

2 öğrenci bıçaklandı

İHA’nın haberine göre; kavgada, aynı okulda öğrenci olan 16 yaşındaki H.F. koltuk altından ve kalçasından, 19 yaşındaki M.E. ise sol kolundan yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

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Öğrencilerden birinin durumu kritik

Hastaneye kaldırılan H.F.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, M.E'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencilerden 2’si, suç aleti bıçakla gözaltına alındı.