Mersin’de öğretmen katilinin cezası artırıldı

Boşandığı öğretmen eşinin seyir halindeki aracını çarparak durduran ve tabancayla öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlıya, ağırlaştırılmış hapis cezası verilirken, karar onandı.

14 Şubat 2019 Perşembe gecesi Davut Demir, bir süre önce boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın’ı (36) 33 ABF 028 plakalı aracıyla merkez Mersin’in Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı Menteş Mahallesi’nde takibe aldı.

33 EY 434 plakalı aracıyla seyir halinde giden Kübra Aşkın’ın önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu.

ARAÇTAN DIŞARI ÇIKARIP, SİLAHLA VURDU

Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran koca, aracından inerek kadının aracına yöneldi.

Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ardından ağır yaralı kadın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadın Kübra Aşkın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Davut Demir tutuklandı.

MAHKEME ‘TASARLAYARAK’ ÖLDÜRME DEDİ

Davut Demir., Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dün Adana 13. Bölge Adliye Mahkemesinde kararın onanmasıyla ilgili duruşma yapıldı.

İstinaf mahkemesi Demir’e verilen müebbet hapis cezasını bozarken, sanığa ’tasarlayarak insan öldürmekten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, kararı onadı.