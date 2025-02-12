AA & Ensonhaber
Mersin'in Erdemli ilçesi Tozlu Mahallesi'nde M.S. idaresindeki okul servisi kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
UCUZ ATLATILDI
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 6'sı öğrenci 7 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Jandarma ekipleri çevrede önlem alırken kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaza anı o sırada cep telefonuyla çekim yapan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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