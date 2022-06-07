Mersin’de öldürülen 16 yaşındaki gencin katiline ağırlaştırılmış müebbet

16 yaşındaki genci sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı.

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki elektronik eşya satan mağazada çalışan Şehmus Y. (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Y.S.'yi, 14 Eylül 2020’de iş yerine çağırarak darbetti.

Ağabeyinin darbedildiğini gören Serhat Sayin (16), Şehmus Y.'nin iş yerine giderek, Şevket Sümer Mahallesi’ndeki parka gelmesini istedi.

Şehmus Y. de dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti.

Hastanede kurtarılamadı

İkili parkın önünde karşılaştığı an Şehmus Y., yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin’e ateş etti.

2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Şehmus Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İddianame hazırlandı, karar verildi

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili iddianamesini hazırladı.

İddianamede, sanık Şehmus Y.'nin ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianame kabul edilirken, bugün Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü.

Aile, en ağır cezayı istedi

Duruşmada, sanık Şehmus Y., hayatını kaybeden Serhat Sayin'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede söz alan baba Cafer Sayin, çocuğunun canice öldürülmesini kabul etmediklerini belirterek, “Bu adamın cezaevinden çıkması demek başka annelerin ağlaması demektir. Bu yüzden en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

Ağabey Yakup Sayin ise sanığın sabaha kadar kendilerini tehdit ettiğini savunarak, Şehmus Y.'nin en ağır cezayı almasını talep etti.

“Benim ciğerim yandı”

Anne Sabiha Sayin de çocuğunun kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayarak, “Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Önce Allah’a sonra mahkemeye güveniyorum. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılır.” diye konuştu.

“Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum”

Sanık Şehmus Y. ise olaydan önceki geçmişinin kimseyi ilgilendirmediğinin altını çizerek, “Yakup bizi kardeşiyle karşı karşıya getirmeyecekti. Olay günü Serhat'ın elinde bıçak vardı. Mütalaaya katılmıyorum. Bu olay keşke yaşanmasaydı. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

İHA’nın haberine göre taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kararda ayrıca hiçbir indirim uygulanmadı.