Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Okaliptusların bulunduğu ormanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karabucak ormanı mevkiinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler sevk edildi.

Müdahale edildi

Okaliptusların bulunduğu orman alanında, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için müdahale edildi.

10 dönümlük alan kül oldu

1 orman aracı, 2 arazöz ve 1 tonajlı araç ile onlarca personelin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.