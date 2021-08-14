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    Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

    Bölgedeki eski SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
    • DHA
    • 14.08.2021 - 17:53
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    Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

    Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan SEKA kağıt fabrikasının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 2 arazöz, 1 helikopter, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti.

    BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

    Mersin de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı #1

    Mersin de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı #2

    Mersin de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı #3

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