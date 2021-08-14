Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bölgedeki eski SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan SEKA kağıt fabrikasının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 2 arazöz, 1 helikopter, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.









