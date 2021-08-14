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- Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bölgedeki eski SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
- DHA
- 14.08.2021 - 17:53
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan SEKA kağıt fabrikasının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 2 arazöz, 1 helikopter, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti.
BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.