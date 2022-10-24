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    Mersin'de Oto Galericiler Sitesi'nde silahlı kavga

    Mersin'de Oto Galericiler Sitesinde iki grup arasında silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 24.10.2022 - 19:58
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    Mersin'de Oto Galericiler Sitesi'nde silahlı kavga

    Mersin'de merkez Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde aralarında alacak verecek tartışması olan iki grup sitede karşı karşıya geldi.

    Silahların çekildiği olayda İ.N. (23) ve S.E. (24) çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

    Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde galeride yürüyen İ.N. ve S.E.'nin yanına otomobille gelen grup dışarı çıkarak ateş etmeye başlıyor.

    DHA'nın aktardığına göre karşılıklı yaşanan çatışmanın ardından grubun kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

    Mersin de Oto Galericiler Sitesi nde silahlı kavga #1

    Mersin de Oto Galericiler Sitesi nde silahlı kavga #2

    Mersin de Oto Galericiler Sitesi nde silahlı kavga #3


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