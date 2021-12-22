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    Mersin'de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada

    Şehir içi yolcu otobüsünde bir şahıs, önünde oturan kadının cebinden cüzdanını çaldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 13:00
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    Mersin'de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada

    Mersin'de 18 Aralık günü yaşanan olayda bir şahıs, yolcu otobüsünde önünde oturan kadına doğru yöneldi.

    CEBİNDEN CÜZDANI ÇALDI

    Şahıs, kadının dikkatini çekmeden, cebinde bulunan cüzdanı saniyeler içerisinde çaldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kalabalığın içerisinde yaşanan hırsızlık anı, otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin'de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada VİDEO

    HIRSIZLIĞI EVİNE GİDİNCE FARK ETTİ

    Evine vardığında cüzdanının çalındığını fark eden kadın ise polis ekiplerine şikayette  bulundu.

    Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada #1

    Mersin de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada #2

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