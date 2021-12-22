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- Mersin'de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada
Mersin'de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada
Şehir içi yolcu otobüsünde bir şahıs, önünde oturan kadının cebinden cüzdanını çaldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
- DHA
- 22.12.2021 - 11:49
- Güncelleme : 22.12.2021 - 13:00
Mersin'de 18 Aralık günü yaşanan olayda bir şahıs, yolcu otobüsünde önünde oturan kadına doğru yöneldi.
CEBİNDEN CÜZDANI ÇALDI
Şahıs, kadının dikkatini çekmeden, cebinde bulunan cüzdanı saniyeler içerisinde çaldı.
O ANLAR KAMERADA
Kalabalığın içerisinde yaşanan hırsızlık anı, otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'de otobüsteki cüzdan çalma anı kamerada VİDEO
HIRSIZLIĞI EVİNE GİDİNCE FARK ETTİ
Evine vardığında cüzdanının çalındığını fark eden kadın ise polis ekiplerine şikayette bulundu.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.