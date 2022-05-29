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Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı

Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı

Seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan inerek kurtuldu.