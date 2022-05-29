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    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı

    Seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan inerek kurtuldu.
    • 29.05.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:47
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    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı

    Mersin-Antalya seferini yapan ve içerisinde 24 yolcu bulunan 26 BC 003 plakalı otobüsün motor kısmında D-400 kara yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

    Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan hızla indi.

    Alevler ormana da sıçradı

    Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Alevler bu sırada ormana da sıçradı.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangınları bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.

    Yolcular kurtarıldı

    Kullanılamaz hale gelen otobüsten kurtulan yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

    DHA’nın haberine göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı VİDEO

    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı #1

    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı #2

    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı #3

    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı #4

    Mersin’de otobüsteki yangın ormana sıçradı #5


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