Mersin'de otomobille çarpışan minibüs sulama kanalına devrildi: 11 yaralı

- Mersin'de minibüs ile otomobil çarpışarak minibüs sulama kanalına devrildi.
- Kazada 11 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
- Olay anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 kara yolu hal kavşağında E.K. (18) idaresindeki otomobille çarpışan T.T. (58) yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Trafik ışıklarında bekleyen aracın kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Görüntülerde çarpışma anında minibüs ile otomobilin ayrı yerlere savrulduğu anlar yer aldı.