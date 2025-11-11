Abone ol: Google News

Mersin'de otomobille çarpışan minibüs sulama kanalına devrildi: 11 yaralı

Mersin'de otomobille çarpışan minibüsün sulama kanalına devrildiği kaza anı trafik ışıklarında bekleyen aracın kamerasına yansıdı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 03:47
  • Mersin'de minibüs ile otomobil çarpışarak minibüs sulama kanalına devrildi.
  • Kazada 11 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
  • Olay anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 kara yolu hal kavşağında E.K. (18) idaresindeki otomobille çarpışan T.T. (58) yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Trafik ışıklarında bekleyen aracın kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Görüntülerde çarpışma anında minibüs ile otomobilin ayrı yerlere savrulduğu anlar yer aldı.

