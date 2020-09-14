Mersin'de otomobil kanala düştü: 1 ölü 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçuğ kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Marsin'in Tarsus ilçesine bağlı Yüksek Mahallesi’nde, Mehmet Karaca idaresindeki 01 EDG 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

2 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Muammer Güneş ve Erkan Hataylı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Mehmet Karaca’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karaca’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.