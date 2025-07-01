Mersin'de otomobil lokantaya girdi: 5 kişi hastanelik oldu

Mersin'in Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, kaldırımı aşarak bir lokantaya girdi.
Kazada iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi yaralandı.
Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi ise şok geçirdi.
Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
2 yaralı ile şok geçiren 3 kişinin de aralarında olduğu toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.