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Mersin'de otomobil lokantaya girdi: 5 kişi hastanelik oldu

Mersin'de kontrolden çıkan otomobilin lokantaya daldığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücünün de aralarında olduğu 3 kişi de şok geçirip hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
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Mersin'in Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, kaldırımı aşarak bir lokantaya girdi.

Kazada iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi ise şok geçirdi.

Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

2 yaralı ile şok geçiren 3 kişinin de aralarında olduğu toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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