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    Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Mersin’de seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 11.09.2022 - 01:20
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    Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Mersin'de Gazipaşa Mahallesi 1936 sokak üzerinde, kahvehaneden çıkan Mustafa Kırgın (58) ile arkadaşı olan Orhan Y. birlikte 33 NLN 58 plakalı aracıyla seyir etmeye başladı.

    Sihalı saldırıya uğradılar

    1934 sokaktan dönüş yapan Mustafa Kırgın ve Orhan Y. adlı arkadaşlara, yaya olan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradılar.

    Göğsünden yaralanan Mustafa Kırgın direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak kaldırıma daha kaldırımda bulunan ağaç çarparak durabildi.

    Olay duyan vatandaşlar 112 Acil servisine ve polis haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi yaralılar Tarsus’ta bulunan özel ve devlet hastanesine kaldırdı.

    Mersin de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, yaralılardan Mustafa Kırgın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y. Adlı kişinin hayatin tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

    Sokakta ve araçta geniş çaplı çalışma yapan polis ekibi, zanlı yakalamak için hareket geçti.

    Mersin de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Mersin de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #3


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