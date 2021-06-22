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    Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Üst geçit yakınlarında karşıya geçmeye çalışan kadın yolun ortasında can verirken, sürücü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 08:06
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    Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, üst geçit yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Nihal Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Mersin de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

    Mersin de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #2

    Mersin de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #3

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