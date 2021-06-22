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- Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Üst geçit yakınlarında karşıya geçmeye çalışan kadın yolun ortasında can verirken, sürücü gözaltına alındı.
- İHA
- 22.06.2021 - 08:06
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, üst geçit yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Nihal Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.