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    Mersin'de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti

    Aracına çarpan bisikletli gençlerden birinin boğazını sıkan adamın yumrukla karşılık aldığı o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 13:38
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 13:38
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    Mersin'de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti

    Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde iki bisikletliden biri, trafik ışıklarında duran otomobile hafif şekilde çarptı.

    Kaza sonrası bisikletli gençlerle araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

    BOĞAZINI SIKTI, YUMRUK YEDİ

    Karşılıklı atışmalarla devam eden tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan otomobil sürücüsü, bisikletli gençlerden birinin üzerine yürüyüp boğazını sıktı. Bisiklet sürücüsü genç ise sürücüye yumrukla karşılık verirken, diğeri arkasından gelip yere yatırdı.

    ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

    Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden yatıştırılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Mersin'de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti ViDEO

    Mersin de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti #1

    Mersin de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti #2

    Mersin de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti #3

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