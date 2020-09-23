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- Mersin'de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti
Mersin'de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti
Aracına çarpan bisikletli gençlerden birinin boğazını sıkan adamın yumrukla karşılık aldığı o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 23.09.2020 - 13:38
- Güncelleme : 23.09.2020 - 13:38
Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde iki bisikletliden biri, trafik ışıklarında duran otomobile hafif şekilde çarptı.
Kaza sonrası bisikletli gençlerle araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı.
BOĞAZINI SIKTI, YUMRUK YEDİ
Karşılıklı atışmalarla devam eden tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan otomobil sürücüsü, bisikletli gençlerden birinin üzerine yürüyüp boğazını sıktı. Bisiklet sürücüsü genç ise sürücüye yumrukla karşılık verirken, diğeri arkasından gelip yere yatırdı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden yatıştırılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Mersin'de otomobiline çarpan bisikletli gençlerle kavga etti ViDEO