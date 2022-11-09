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    Mersin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Mersin'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    • 09.11.2022 - 21:03
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    Mersin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Sancaklı Mahallesi Sazak mevkiinde Hayri Gürgan idaresindeki 01 EZT 50 plakalı otomobil ile Sadullah Ünver yönetimindeki 33 AHS 210 plakalı araç tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada sürücü Ünver ile yanında bulunan Mehmet Tekin sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.

    Her iki araçta bulunan biri çocuk 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri araçtan çıkartıldı

    Yaralılar, itfaiye tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

    Kazada yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

    İHA'nın aktardığına göre cenazeler cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

    Mersin de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #1

    Mersin de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #2

    Mersin de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #3

    Mersin de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #4

    Mersin de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #5


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