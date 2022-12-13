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Mersin'de otomotiv servisinde yangın çıktı
Toroslar'da 3 katlı binanın zemin katındaki otomotiv servisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
- 13.12.2022 - 16:53
- Güncelleme : 13.12.2022 - 17:50
Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde, 3 katlı binanın zemin katındaki Abdo Gelen'e ait otomotiv servisinde yangın çıktı.
Çalışanlar yemek molasındayken, plastik ve boya malzemelerinin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın, kısa sürede servisi sardı.
Yangın söndürülürken serviste hasar meydana geldi
Bina ise hemen tahliye edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
DHA'nın haberine göre; elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, serviste hasar meydana geldi.
Mersin'de otomotiv servisinde yangın çıktı VİDEO