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Mersin'de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi

Mersin'de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi

Mersin'de Doğu ve Güneydoğu illerinden getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan uyuşturucu satıcıları, dron ile yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.