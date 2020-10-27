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    Mersin'de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi

    Mersin'de Doğu ve Güneydoğu illerinden getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan uyuşturucu satıcıları, dron ile yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 22:34
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    Mersin'de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi

     

    Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı.

    DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma yaparak uyuşturucu satıcılarının kimliğini belirleyip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle takibe başladı. Takip sırasında dron kullanan ekipler, Tarsus ilçesinde otoyolda uyuşturucu maddelerin başka araçlara nakledilmesini de görüntüledi.

    Mersin de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi #1

    2 ADRESE BASKIN

    Takip çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Tarsus ilçesindeki şüphelilerin 2 ayrı adresine baskın yaptı. Narkotik köpeği ‘Börü'nün de görev aldığı baskınlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 paket halinde 132 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

    Mersin de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi #2

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Mersin de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi #3

    Mersin de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi #4

    Mersin de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi #5

    Mersin de otoyolda uyuşturucu nakli dronla görüntülendi #6

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