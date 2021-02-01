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    Mersin'de özel harekat aracı kaza yaptı: 6 yaralı

    Mersin'de özel harekat polislerini taşıyan zırhı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 02:42
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    Mersin'de özel harekat aracı kaza yaptı: 6 yaralı

    Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde özel harekat polislerini taşıyan 33 A 0498 plakalı zırhlı araç ile E.Y. yönetimindeki 35 BLY 71 plakalı otomobil çarpıştı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, devrilen zırhlı polis aracındaki D.K, M.G, M.Ç ve Y.Ü ile otomobil sürücüsü E.Y. ve yanında bulunan Ç.U. yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Mersin de özel harekat aracı kaza yaptı: 6 yaralı #1

    Mersin de özel harekat aracı kaza yaptı: 6 yaralı #2

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