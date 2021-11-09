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- Mersin’de, pazar alışverişinden dönerken midibüs çarptı
Mersin’de, pazar alışverişinden dönerken midibüs çarptı
Tarsus ilçesinde saat 13.00 sıralarında pazar alışverişinden dönen Songül Kayabaşı’na, Yücel B. idaresindeki özel halk midibüsü çarptı. Kayabaşı hastaneye kaldırılırken, Yücel B. gözaltına alındı.
- DHA
- 09.11.2021 - 17:57
- Güncelleme : 09.11.2021 - 18:22
Mersin’in Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı'na (48) çarptı.
Kayabaşı, çarpmanın şiddeti ile metrelerce havaya savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kayabaşı’na ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Mersin’de, pazar alışverişinden dönerken midibüs çarptı VİDEO
AMELİYATA ALINDI
Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınırken, midibüs şoförü Yücel B. gözaltına alındı.