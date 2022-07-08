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    Mersin'de pazarcıların park kavgası: 10 yaralı

    Tarsus ilçesinde pazarcılar arasında çıkan araç park etme tartışmasında bir kişinin pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
    • 08.07.2022 - 05:44
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    Mersin'de pazarcıların park kavgası: 10 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde  F.A. ve M.Ç. arasında araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, esnafların araya girmesiyle son buldu.

    Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü

    DHA'nın aktardığına göre; olaydan birkaç saat sonra ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Pazarcıların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

    Mersin de pazarcıların park kavgası: 10 yaralı #1

    Araçtan aldığı tüfekle 10 kişiyi yaraladı

    Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip, pompalı av tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi K.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, 1'i çocuk 10 kişiyi yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayın ardından silahı kullanan K.Ç. ve kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

     

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