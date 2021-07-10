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    Mersin’de piknik alanındaki ağaçlar, araçların üzerine devrildi

    İki okaliptüs ağacından kopan dallar, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda piknik yapan vatandaşlar büyük korku yaşarken 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 16:14
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    Mersin’de piknik alanındaki ağaçlar, araçların üzerine devrildi

    Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Barajı'ndaki piknik alanı, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu.

    Serinlemek isteyen vatandaşlar, plajı doldurdu.

    Saat 21.00 sıralarında bölgede bulunan iki okaliptüs ağacının dalları koparak devrildi.

    Dallar, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Yaşanan olayda piknik yapan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

    Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çevredeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Olay sonrası manzara, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Mersin’de piknik alanındaki ağaçlar, araçların üzerine devrildi VİDEO

    Mersin’de piknik alanındaki ağaçlar, araçların üzerine devrildi #1

    Mersin’de piknik alanındaki ağaçlar, araçların üzerine devrildi #2

    Mersin’de piknik alanındaki ağaçlar, araçların üzerine devrildi #3

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