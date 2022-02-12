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    Mersin'de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı

    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada kapsamında, eylem hazırlığında olan 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
    • AA
    • 12.02.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 08:43
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    Mersin'de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    15 ŞUBAT'IN YIL DÖNÜMÜ ÖNCESİ OPERASYON

    Çalışma kapsamında, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #1

    52 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #2

    "Pençe-3" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

    Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #3

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #4

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #5

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #6

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #7

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #8

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #9

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #10

    Mersin de PKK operasyonu: 52 gözaltı kararı #11

     


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