Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 52 gözaltı kararı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.

BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

"Pençe-3" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.