Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 10 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenerek ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 33'ünün yakalandığı soruşturmaya ilişkin, 10 zanlı daha gözaltına alındı.

“Pençe-3” adı verilen operasyonda 10 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.

Operasyonda, adreslerinde bulunamayan 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

OPERASYON: 52 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 52 kişinin kimlikleri tespit edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle dün baskın düzenlenmişti.

ŞÜPHELİLERDEN 19'U ADRESLERİNDE BULUNAMAMIŞTI

“Pençe-3” adı verilen operasyonda evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, adreslerde, tüfek, PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve örgütsel materyaller ele geçirmişti.

Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürülmüş, şüphelilerden 19'u adreslerinde bulunamamıştı.