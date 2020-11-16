Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile beraberindeki bir kadın şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bir istihbaratı değerlendirdi.

SÖZDE MÜSTEŞAR

Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapıp Mersin'e gelen örgütün sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten 1 kadın şüphelinin saklandıkları adresi saptadı.

JANDARMA EVE BASKIN YAPTI

Kent merkezindeki eve baskın yapan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına alırken yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Mersin'de, PKK’nın sözde müsteşarı yakalandı ViDEO





Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.