- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdılar
Mersin'de plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdılar
Alkollü olduğu öğrenilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen 2 polis memurunu yaraladı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
- 23.04.2022 - 12:09
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi’nde devriye gezen bekçiler, plakasız motosikletin yanında duran 3 kişiden şüphelendi.
Bekçiler, bu kişilerin kimliklerini istedi. Kimlik vermek istemeyen şüpheliler ise bekçilerle tartışmaya başladı.
Motosikletin evrakı istenince arbede yaşandı
DHA'nın haberine göre; Bekçilerin olay yerine çağırdığı trafik polisleri de motosikletin evrakını isteyince arbede çıktı. Takviye ekiplerinin de müdahale ettiği kavgada polisler, havaya uyarı ateşe açtı.
2 polis memuru yaralandı
Saldırganlar, gözaltına alınırken, 2 polis memuru ise hafif yaralandı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.