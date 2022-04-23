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    Mersin'de plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdılar

    Alkollü olduğu öğrenilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen 2 polis memurunu yaraladı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
    • 23.04.2022 - 12:09
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    Mersin'de plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdılar

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi’nde devriye gezen bekçiler, plakasız motosikletin yanında duran 3 kişiden şüphelendi.

    Bekçiler, bu kişilerin kimliklerini istedi. Kimlik vermek istemeyen şüpheliler ise bekçilerle tartışmaya başladı.

    Motosikletin evrakı istenince arbede yaşandı

    DHA'nın haberine göre; Bekçilerin olay yerine çağırdığı trafik polisleri de motosikletin evrakını isteyince arbede çıktı. Takviye ekiplerinin de müdahale ettiği kavgada polisler, havaya uyarı ateşe açtı.

    2 polis memuru yaralandı

    Saldırganlar, gözaltına alınırken, 2 polis memuru ise hafif yaralandı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin de plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdılar #1


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