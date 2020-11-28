Mersin’de polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şehit polis için öğle saatlerinde tören düzenleneceği öğrenildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı.

Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, Alifaki Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YARALI POLİSLERE ZİYARET

Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler de hastanelere akın etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Kazada şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Tekağaç için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleneceği öğrenildi.